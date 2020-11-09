Hyperloop’ta tarihi ilerleme: İnsanlı testlere başladılar

Virgin şirketler grubunun kurucusu milyarder iş adamı Richard Branson’ın taşımacılık kurallarını değiştirecek projesi Virgin Hyperloop’ta önemli bir gelişme yaşandı.

Tamamlandığında saatte 1000 kilometre hıza ulaşması beklenen aracın ilk kez insanlı testleri gerçekleştirildi. ABD’nin Las Vegas şehrinde yapılan testlerde Virgin Hyperloop’un Baş Teknoloji Uzmanı Josh Giegel ve Müşteri Deneyimi Direktörü Sara Luchian yer aldı.

Bir tüp içerisinde ilerleyen süper hızlı trene binen ikili saatte 172 kilometre hıza kadar ulaştı. Proje Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, testler sonrası yaptığı açıklamada, “Gözlerimin önünde bir tarihe tanıklık ediyor olmanın hazzını yaşadım” dedi.

Tamamlandığında insan ve kargo taşımacılığında bir devrim yaratacağı öne sürülen Hyperloop, New York-Washington arasını 30 dakikaya indirecek. Bu süre bir havayolu şirketi uçağından iki kat, hızlı trenden ise dört kat daha hızlı demek.

Daha önce 400’ü aşkın insansız test uygulanan Hyperloop için 500 milyon dolar yatırımla bir test ve onay merkezi kuruldu. Söz konusu merkezde sistemin güvenliği konusunda veriler toplanmasını sağlayacak.

Şirketin yaptığı öngörülere göre sistemin güvenlik onayını 2025 yılına kadar alması, 2030 yılında da ticari operasyonlarına başlaması bekleniyor.