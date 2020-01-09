İdlib’de ateşkes ilan edildi!

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, bugünkü basın bildirisinde İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bugün saat 14.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Sputnik’teki habere göre, Borenkov, “Türk tarafı ile varılan anlaşmaya uygun olarak 9 Ocak saat 14.00 itibarıyla İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes devreye girdi” ifadelerini kullandı.

Rus askerlerin Halep ve Kamışlı vilayetlerindeki farklı rotalarda devriye nöbetlerini sürdürdüklerini aktaran Borenkov, Rus askeri uçaklarının ise Kvayres,Metras-Şvayhan-Ayn İsa-Mişraka-Bir Kantari-Bir Hamid el Ali-Kvayres güzergahında hava devriyesi gerçekleştirdiklerini belirtti.