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İdlib’in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

Suriye'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı.

19:22 -
Haberler Dünya
İdlib’in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti. DHA

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Son güncelleme: 19:23 30.01.2020
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