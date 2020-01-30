İdlib’in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti. DHA. . . İLGİLİ HABERSon dakika... Reuters: Esad güçleri İdlib&#039;e girdi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/idlibin-guneyindeki-erihada-hastane-ve-firin-vuruldu-11-olu-5598035","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/idlibin-guneyindeki-erihada-hastane-ve-firin-vuruldu-11-olu-5598035","pageType":"yazi","pageIdentifier":5598035,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130dlib&#8217;in gu00fcneyindeki Eriha&#8217;da hastane ve fu0131ru0131n vuruldu: 11 u00f6lu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5598035,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/idlibin-guneyindeki-erihada-hastane-ve-firin-vuruldu-11-olu-5598035/","headline":"u0130dlib&#8217;in gu00fcneyindeki Eriha&#8217;da hastane ve fu0131ru0131n vuruldu: 11 u00f6lu00fc","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["beyaz","Haber","hastane","internet","rejim","son dakika","Suriye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/30/iecrop/idlib-dha1_10553218_16_9_1580401329.jpg","author":"marar","dateCreated":1580401359,"datePublished":1580401359,"dateModified":1580401381,"info":"{"seo_news":"false"}"});