İdlib’in güneyindeki Eriha’da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti. DHA

İLGİLİ HABER Son dakika... Reuters: Esad güçleri İdlib'e girdi