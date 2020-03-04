IFALPA’dan Adalet Bakanı Gül’e mektup

İzmir-İstanbul seferini yaptığı sırada pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Pegasus uçağının pilotu tutuklanmıştı. Uluslararası Havayolu Pilotları Derneği Federasyonu (IFALPA) konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e bir mektup gönderdi.

IFALPA, tutuklanma kararının dehşetle karşılandığını ifade etti.

İşte o mektubun tamamı:

“Sayın Bakan Gül,

Uluslararası Havayolu Pilotları Derneği Federasyonu (IFALPA) 1948’den beri varlığını sürdürmektedir ve dünya çapında yaklaşık 100 ülkede 100.000’den fazla profesyonel pilotu temsil etmektedir.

Ana görevi dünya çapında havacılık güvenliğini sağlamaktır. IFALPA, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından tanınmaktadır ve bu bağlamda ICAO’da kalıcı gözlemci statüsüne sahiptir.

IFALPA, Türkiye Cumhuriyeti Savcısının İstanbul Sabiha Gökçen havaalanında (LTFJ) pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait PC2193 sefer sayılı ve B737 tipi uçağı Pilotu Kaptan Mahmut Aslan’ın tutuklanma kararını dehşetle karşılamıştır.

Kaza nedeniyle zaten yoğun psikolojik baskı altında olan pilotların, cezalandırma kararı, benzer bir olayın tekrar olmasını engellemeyecektir.

Pilotların tutuklanması, ICAO Ek 13 ve 19 ve AB Yönetmeliği 376/2014 tarafından ortaya konan pozitif güvenlik kültürü ilkeleri ve teknik uzmanların çalışmaları için tam bir ihmal göstermektedir.

Ayrıca halk, pilotların kasıtlı davranışlarından kazanın meydana geldiği sonucuna varmasına neden oluyor.

Doğrudan uçak olaylarına veya kazalarına karışan pilotlar ve diğer havacılık uzmanları, güvenlik birimlerine doğru ve eksiksiz bilgi vermeleri için teşvik edilir. Bu sayede ilgili güvenlik önerileri belirlenebilir.

Bununla birlikte, birçok olay hala bildirilmemektedir. Çünkü ilgili kişiler, adil muamele görmeyeceklerine ve düzenleyici makamların cezai eylemlerinden korkmaktadır.

IFALPA, yasal yansımaların toplumumuzda bir yeri olduğunu, örneğin kuralların kasıtlı ihlali, ağır ihmal veya umursamaz davranışların olduğu ve pilotların eylemlerinden sorumlu olduklarını kabul eder.

Ancak bunlar, ayrıntılı bir teknik araştırmanın ardından belirlenebilir.

Gözaltı ve ceza, tanım gereği kasıtsız olan hataların ortaya çıkmasını engellemez.

Her olay otomatik olarak cezai kovuşturmaya yol açarsa, olaylarda raporlama eksikliği artacaktır. Bu yüzdende havacılık güvenliği kritik Bilgilerin gizlenmesi sebebiyle tehlikeye girecektir.

IFALPA olarak Kaptan Aslan’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmak istiyoruz.

Bu sayede soruşturmaya özgürce katılabilir ve bu trajik kazanın sebeplerini belirlemede yardımcı olabilir.

Federasyon ayrıca ICAO'nun pozitif güvenlik kültürü ilkelerine bağlı olarak, Türkiye'yi acele yargılamadan kaçınma çağrısında bulundu.”