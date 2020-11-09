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İki çocuğunu katleden Youtube fenomenine 40 yıl hapis cezası

ABD'de Youtube'da paylaştığı videolarla üne kavuşan Alyssa Anne Dayvault, iki çocuğunu öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:23, 09/11/2020
Haberler Dünya
İki çocuğunu katleden Youtube fenomenine 40 yıl hapis cezası

ABD’nin South Carolina eyaletinde yaşayan Youtube fenomeni Alyssa Anne Dayvault 2017 ve 2018 yıllarında biri kız diğeri erkek olmak üzere iki bebek dünyaya getirdi.

Ancak bu mutluluk verici olaylar büyük bir dehşetle sonuçlandı. 32 yaşındaki Dayvault, iki bebeğini de doğumdan hemen sonra çöpe atarak katletti.

DURUŞMADAN KAÇMIŞTI

Bebeklerin bulunması üzerine yapılan ihbarlar sonucu Dayvault hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Dayvault, davanın ekim ayındaki duruşmasına katılmadı.

Alyssa Dayvault.

Geçtiğimiz günlerde yapılan karar duruşmasında ise Dayvault da hazır bulundu. Mahkeme heyeti Dayvault’un kasıtlı olarak cinayet işlediğine hükmederek 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATI RUH SAĞLIĞI BOZUK DEDİ

Kararın açıklanmasıyla gözyaşlarına boğulan Dayvault, pişman olduğunu söyleyerek kararın tekrar değerlendirilmesini istedi. Dayvault, “Böyle bir şey yapmak istememiştim. Kimseye zarar veren bir insan değilim. Çok büyük bir hata yaptım. Bir daha kimseye, özellikle de bir çocuğa böyle bir şey yapmam” ifadelerini kullandı.

Dayvault’un avukatı müvekkilinin o dönem ruh sağlığı sorunları yaşadığını savunsa da, mahkeme kadının cezasında indirime gitmedi.

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