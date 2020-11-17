İki ülkede daha kuş gribi alarmı

Fransa'nın Korsika Adası'ndaki bir çiftlikte, kuş gribi görülmesi üzerine yüzlerce tavuk itlaf edilirken, Danimarka'da da ülkenin batısında görülen vakalar sonucu 25 bine yakın kümes hayvan itlaf edildi.

Fransa'da hükümet, salgının yayılmasını önlemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi. Danimarka ise yumurta ihracatını askıya aldı.

Kuş gribi hayvancılık sektöründe ciddi hasar yaratabiliyor. Son dönemde Belçika, Hollanda, İrlanda ve Rusya'da görülen kuşu gribi nedeniyle Hollanda’da ay başında 200 binden fazla tavuk itlaf edildi.

FRANSA’DA SALGIN BEKLENİYORDU

Euronews’ta yer alan habere göre, Fransa'da kuş gribi ihtimaline karşı ülke genelinde 5 Kasım'da 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edilmişti.

Göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınırken pazarlarda canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Fransa'da ülkenin güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti. Salgınlar, Fransa'nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da da, mutasyona uğrayan corona virüsünün (Covid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım'da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı aldı.

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