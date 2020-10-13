İkinci kez corona oldu! Semptomları daha da ağırlaştı

The Lancet tıp dergisinde yayınlanan bulgularda ismi açıklanmayan genç virüse ilk kez mayıs ayında yakalandı. Ardından haziran ayında test tekrar pozitif sonuç verdi ve ikinci kez COVID-19 semptomları oluştu.

Doktorların raporlarına göre, ikinci enfeksiyonun ateş, öksürük ve baş dönmesi gibi semptomları birincisinden daha şiddetli gerçekleşti.

BAĞIŞIKLIK SÜRESİ BELLİ DEĞİL



Doktorlar şimdiye kadar bu tür vakaların nadir olduğunu söylüyor. Araştırmacılar genel olarak COVID-19 olan kişilerin sağlıklı bir bağışıklık tepkisi geliştirdiğini ancak bunun ne kadar sürdüğünün bilinmediğini belirtiyor.

Tıp dergisine göre Nevadalı genç iki kez COVİD-19 hastası olan ilk Amerikalı.