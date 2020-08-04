İlginç anlar! Maske takmayan kişileri defalarca tokatladı

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik mücadele devam ederken Pakistan’da ilginç bir olay yaşandı.

Ülkenin Pencap eyaletine bağlı Lahore kentinde bir komedi programının muhabiri, salgınla mücadele kapsamında maske takmayanları hedef aldı.

MASKE TAKMAYANI TOKATLADI

Muhabir sokakta maske takmayan bir kişinin yanına gelerek önce maskesini sordu daha sonra adama tokat atmaya başladı. Muhabir tokat atmaya devam ettiği adama daha sonra takması için maske uzattı.

Maske takmayan başka bir kişiye daha yönelen muhabir bu kez aynı anda iki kişiyi tokatlamaya başladı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. (İHA)

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