Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlginç anlar! Maske takmayan kişileri defalarca tokatladı

Pakistan'ın Lahore kentinde corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında bir komedi programının muhabiri, sokakta maske takmayan kişilere defalarca tokat attı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

23:41 -
Haberler Dünya

Dünya genelinde corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik mücadele devam ederken Pakistan’da ilginç bir olay yaşandı.

Ülkenin Pencap eyaletine bağlı Lahore kentinde bir komedi programının muhabiri, salgınla mücadele kapsamında maske takmayanları hedef aldı.

MASKE TAKMAYANI TOKATLADI

Muhabir sokakta maske takmayan bir kişinin yanına gelerek önce maskesini sordu daha sonra adama tokat atmaya başladı. Muhabir tokat atmaya devam ettiği adama daha sonra takması için maske uzattı.

Maske takmayan başka bir kişiye daha yönelen muhabir bu kez aynı anda iki kişiyi tokatlamaya başladı. O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. (İHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsü aşısında flaş gelişme! TÜBİTAK Başkanı böyle duyurdu: Çok yakında...Corona virüsü aşısında flaş gelişme! TÜBİTAK Başkanı böyle duyurdu: Çok yakında...

İLGİLİ HABERRobota niyet coronaya kısmet! 8 dil çeviren maskeRobota niyet coronaya kısmet! 8 dil çeviren maske
Corona Dünya Japonya Pakistan Teknoloji Tokat
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more