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İlginç ‘corona’ kararı: Sosyal mesafe kuralı cinsel ilişkiyi kapsamıyor

Danimarka Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini açıkladı.

22:42 -
Haberler Dünya
İlginç ‘corona’ kararı: Sosyal mesafe kuralı cinsel ilişkiyi kapsamıyor

Gazetecilere corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Soren Brostrom, cinsel birliktelik sırasında virüse yakalanmanın mümkün olduğunu ancak çiftlerin cinsel yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Euronews’te yer alan habere göre Brostrom, sadece evli çiftlerin değil, farklı partnerler ile birlikte olan bekarların bir araya gelmelerinin de sosyal mesafe kuralları kapsamında yasaklanmadığını söyledi.

Brostrom, “Seks sağlıklı bir aktivite. Bizler de cinsel arzuları olan insanlar olarak böyle bir durumda cinsel ilişki yaşayabiliriz” dedi.

UZMANLAR UYARDI: FİZİKSEL TEMAS RİSK TAŞIYOR

Corona virüsünün havadaki partikülerler yoluyla vücuda girdiğini belirten uzmanlar, bulaşıcılığın sperm yoluyla gerçekleşmediğini ancak cinsel birliktelik sırasındaki fiziksel yakınlaşmanın enfeksiyon riski taşıdığını belirtiyor.

Danimarka Bulaşıcı Hastalıklar Ajansı Direktörü Kare Molbak da sosyal mesafe uygulamasının cinsellik konusunda toplumda ‘caydırıcı’ bir etkide bulunmaması gerektiğini söyledi.

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Son güncelleme: 22:43 20.04.2020
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