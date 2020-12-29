İlk corona aşısının vurulduğu kadına ikinci doz da yapıldı

Kuzey İrlanda’nın Enniskillen kasabasında yaşayan Margaret Keenan adlı kadın, 8 Aralık’ta ilk dozu almıştı. İlk aşı dozundan bir hafta sonra 91 yaşına giren Keenan, “En güzel doğum günü hediyesi” yorumunu yapmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Keenan’ın ikinci doz için gittiği Coventry Üniversite Hastanesi yönetiminden Andy Hardy, “Onu ağırlamaktan çok memnunuz” dedi ve ekledi:

“İlk aşı dozundan bu yana Margaret’ın ailesiyle hastanemizin çalışanları irtibat halinde. Margaret sağlık sorunu yaşamıyor. Sırası geldiğinde herkesin gelip aşı olması oldukça önemli.”

İngiltere’de aşı programı kapsamında öncelikle 80 yaşın üzerindekiler ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Ülkede aşı yaptırmak zorunlu değil.

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