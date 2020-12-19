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İlk corona virüsü aşısı artık müzede

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi, dünyada ilk olarak Margaret Keenan'a uygulanan corona virüsü aşısının şişe ve şırıngasını müzenin eserleri arasına koydu. Ziyaretçiler, aşının şişe ve şırıngasını, 2021'in ilk aylarında müzede görebilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:45, 19/12/2020
Haberler Dünya
İlk corona virüsü aşısı artık müzede

Corona virüsü aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere’de, Coventry Üniversite Hastanesi’nde 8 Aralık’ta Pfizer-BioNTech aşısı dünyada ilk kez uygulanarak tarihte yerine aldı.

Covid-19 aşısını ilk olan kişi Margaret Keenan’a (90) uygulanan aşının şişesi ve şırıngası, Londra’da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi’ne konuldu.

Margaret Keenan.

Müzeden yapılan açıklamada, “Bu küçük ama önemli nesneyi koruyarak, gelecek nesillerle paylaşılacak ilk COVID-19 aşılamasının tarihi durumunu ölümsüzleştiriyoruz. 2021’in başlarında, şişe, tıp tarihine adanmış en büyük galeride sergilenecek” ifadeleri kullanıldı.

Bilim ve Sanayi Müzesi yaptığı açıklamada, geçmişte salgınla ilgili nesnelerin elde edilmesinin zor olduğunu ifade ederek, “Bu eşyalar, geçici nitelikleri nedeniyle yok edildikleri için veya bu travmatik olayları yaşayan insanların unutmaya istekli olması nedeniyle nadiren hayatta kalır” dedi.

Bilim Corona İngiltere Sanayi