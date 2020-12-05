İlk ticari uzay seyahatinin kıyafetleri belli oldu

Ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic, ilk uzay uçuşunu 2021’in ilk çeyreğinde yapacağını duyurdu. Şirket, uzaya ilk deneme uçuş aralığının 11 Aralık’ta ABD’nin New Mexico kentinden gerçekleşeceğini kaydetti.

Virgin Galactic, 8 kişiden oluşan uçuş ekibinin üniformalarını da tanıttı. Uzaya görev harici astronot taşıyacak olan Virgin Galactic yaptığı açıklamada, “Bu ay 11 Aralık’ta açılacak olan ‘uçuş aralığı’ ile New Mexico’dan ilk insan uzay uçuşu dahil olmak üzere gelecekteki uçuşlarda ekip, bu uzay giysisi ve ayakkabısını giyecek” dedi.

Pilotların giyeceği üniformalarda sıcaklık kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Virgin Galactic, üniformaların yaklaşık 1 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.

600 BİLET SATILMIŞTI

Öte yandan Virgin Galactic uzay seyahatleri için 600 bilet sattığını açıklamıştı. Her yolcunun, 90 dakika sürecek yolculuk için 250 bin dolar (1 milyon 950 bin TL) ödediği ifade edilmişti. Virgin’in sahibi Richard Branson’ın da ilk uçuşta yer alacağı açıklanmıştı.