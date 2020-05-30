İnanılmaz iddia! Diri diri gömülen bebeği toprağın altında çıkardılar

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Sonaura kasabasında iddiaya göre ağlama sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gidince gömülmüş bir bebek buldu.

Toprağın altından çıkarılan bebek, bir süre hareketsiz kalsa da daha sonra kolunu ve bacağını oynattı.

Yaşadığı anlaşılan bebek hastaneye kaldırılırken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bebeğin kim tarafından gömüldüğü henüz tespit edilemezken, kasabadan bir kadının evlat edineceği öne sürüldü. Öte yandan polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)