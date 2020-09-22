İncirlik Üssü’nün taşınması için Pentagon’a teklif verdiler

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The New Khaleej isimli medya organı, Tactical Report isimli haber sitesine atıfta bulunarak İncirlik Üssü ile ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.

Arapça haber sitesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in ABD’nin Adana’daki İncirlik Üssü’nü BAE’ye taşınması için ABD Savunma Bakanlığı ile görüşme halinde olduğunu öne sürdü.

TAŞINMA GEÇEN HAFTA GÜNDEME GELMİŞTİ

Veliaht Prensi’nin bu kararının arkasında ABD ile çok daha derin ilişkiler ve bağlar kurmak olduğu belirtilirken, bu hamlenin yanı sıra başka planlar olduğu da ortay açıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomik ve askeri projeleri de gündeme getirmek istediği ve ABD için ülkenin güneyinde birçok finans merkezi oluşturmak istediği belirtildi.

Geçen hafta ABD’li Senatör Ron Johnson Washington Examiner’a açıklamalar yapmış ve İncirlik Üssü’nün taşınabileceğini gündeme getirmişti. Johnson, İncirlik Üssü’nün Yunanistan’ın Girit Adası’na taşınabileceğini söylemesi uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.