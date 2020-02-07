İngiliz Büyükelçi’den Türkiye ve Kıbrıs mesajı: Değişen bir şey yok

Chilcott, ülkesinin AB’den ayrılmasının terör örgütü PKK’ya bakışı değiştirmeyeceğini, aksine İngiltere’nin halihazırda bu örgütle olan yoğun mücadelesinin daha da güçlenmesini beklediğini söyledi. İngiliz Büyükelçi, PKK ile Suriye’deki uzantısı PYD arasındaki “ilişkilerin farkında olduklarını”, ancak PYD’nin İngiltere’de terör örgütü sayılmadığını belirterek, “PYD ile IŞİD’e karşı mücadelede birlikte çalıştık” dedi.

FETÖ’nün İngiltere tarafından resmen “terör örgütü olarak tanınmadığını” anlatan İngiliz Büyükelçisi, “Kanlı darbe girişimine karışanlar hakkında elinizdeki kanıtları paylaşırsanız, biz de bu kanıtlar çerçevesinde gereğini yaparız” dedi.

Diplomasi Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İngiltere Büyükelçisi Chilcott’un mesajları şöyle:

– KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİNİN STATÜSÜ DEĞİŞMEYECEK: Chilcott, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin statüsünü değiştirmeyeceğini söyledi. İngiliz üslerinde çalışan ve bu nedenle Ada’da yaşayan İngiliz vatandaşları için de AB ile özel protokol yaptıklarını söyleyen İngiliz Büyükelçisi, “İngiltere AB’den çıkarken, sadece Kıbrıs’taki askeri üsler ve burada yaşayanlar konusunda AB ile özel bir protokol imzaladı. Sadece bu konuda özel bir protokolümüz var, onun dışında AB’den tamamen çıkıyoruz” diye konuştu.

– TÜRKİYE’YE DOĞU AKDENİZ YAPTIRIMLARINA BİR SENE SONRA KARAR VERİRİZ: Doğu Akdeniz gerilimi çerçevesinde AB’nin Türkiye’ye koyduğu yaptırımlara, İngiltere’nin de bu yılın sonuna kadar uymak zorunda olduğunu anlatan Chilcott, “AB ile anlaşmamız uyarınca yıl sonuna kadar AB kuralları ve kararları bizim açımızdan da geçerli olacak. Bu çerçevede 2020 sonuna kadar yaptırımlara İngiltere de dahil. Ancak AB kurallarının artık geçerli olmayacağı 2021 yılında yaptırımlar konusunda kendi kararımızı vereceğiz” dedi.



– TÜRKLERİN STATÜSÜ YENİ YASAYA KADAR DEĞİŞMEYECEK: Türkiye ile AB arasındaki Ankara Anlaşması’nın sağladığı serbest dolaşım hakkını, İngiltere Türk vatandaşları için sağlamıştı. Ancak İngiltere’nin AB’den çıkması ile birlikte, Ankara Anlaşması’ndan da çıkmış olacağını kaydeden Chilcott, İngiliz hükümetinin ülkede çalışacak ve oturacak yabancı uyruklular için yeni bir yasa hazırlığında olduğunu anlattı.

İngliiz Büyükelçisi, “Anlaşmadan yararlanarak İngiltere’de olan Türklerin durumu yeni yasaya kadar aynı kalacak. Ardından çıkan yasaya tabi olacaklar” diye konuştu. Chilcott, Avustralya’nın “puan bazlı” göçmen yasası benzeri bir yasa üzerinde çalışılmakta olduğunu da anlattı.



– SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YIL SONUNA KADAR: Türkiye ile İngiltere arasında yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacminin büyük kısmının Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne tabi mallardan oluştuğuna dikkat çeken İngiliz Büyükelçisi, yıl sonuna kadar AB ticaret hukukunun İngiltere’de de geçerli kalmaya devam edeceğini, bu süre içinde önce AB ile, ardından da Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını söyledi.