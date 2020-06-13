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İngiliz eylemci polise yumruk attı! Ülke karıştı…

İngiltere'deki eylemler sırasında şoke eden bir görüntü yaşandı. Bir eylemci karşılarında duran polislerden birine yumruk attı.

19:14 -
Haberler Dünya

İngiltere’de giderek tansiyonu yükselen eylemlerde ilginç bir görüntü kameraya yansıdı.

Dünya çapındaki eylemlerde genellikle polisin orantısız güç kullandığı bilinirken İngiltere’nin başkenti Londra’da tam tersi bir durum yaşandı.

Parlamento Meydanı’nda toplanan bir grup eylemcinin karşısına geçen polis eylemcilerin daha fazla ileri gitmesini engellemek istedi.

Ancak eylemcilerden birinin polise attığı yumruk İngiliz basınında yer aldıktan sonra ortalık karıştı.

Birçok İngiliz yapılan hareketin yanlış olduğunu savunurken bazıları da polisin eylemcileri provoke ettiğini öne sürdü.

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ABD Dünya İngiltere Polis
Son güncelleme: 19:16 13.06.2020
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