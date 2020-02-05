İngiliz milletvekilinin kıyafeti ortalığı karıştırdı: Meclis için uygun mu?

58 yaşındaki vekil Tracy Brabin, Twitter üzerinden zaman zaman hakarete varan yorumlara hedef oldu. Brabin, bir kullanıcısının “Bu elbise Meclis için gerçekten de uygun mu?” sorusuna, gelen hakaret içeren paylaşımları da ortaya koyarak yanıt verdi

Vekil mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki, ben; Basit, Akşamdan kalma, Hafifmeşrep, Emzirmek üzere olan, Sarhoş, Yosma değilim… Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?”

GAZETECİLERİ SAVUNUYORDU



BBC’nin aktardığına göre Brabin’in kıyafeti nedeniyle eleştirildiği konuşmasında, bazı gazetecilerin İngiltere Başbakanlık konutundaki toplantıya alınmamasını eleştiriyordu.

58 yaşındaki politikacının, kendi partisi de dahil olmak üzere, siyasetteki cinsiyetçi ayrıma karşı çıkışları bulunuyor. Tracy Brabin, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde gölge kültür bakanı olarak görev yapıyor.