İngiliz uzmanlardan çarpıcı D vitamini iddiası: Coronaya karşı bir etkisi yok

Corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu süreçte mevcut ilaç ve yöntemlerle corona virüsünün yıkıcı etkisini azaltmaya çalışan uzmanlar, D vitaminiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İngiltere merkezli Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü, corona virüsüne karşı koruyuculuğu olduğu öne sürülen D vitamininin böyle bir etkisi olmadığını savundu.

‘VERİLERİ İZLİYORUZ’



Enstitü adına açıklama yapan Dr. Paul Chrisp, “D vitamininin sağlık açısından çeşitli faydaları olsa da, corona virüsünü önlemede ya da tedavide etkili olduğuna dair kanıt yok. Bu konuda detaylı araştırmalar sürüyor ve yeni verileri izlemeyi sürdürüyoruz” dedi.

‘KEMİK SAĞLIĞI İÇİN ALIN’

Dr. Chrisp, bu açıklamasına rağmen insanların D vitamini takviyesi almayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Chrisp, salgın sürecinde karantinaya giren milyonlarca insanın yeterince gün ışığı alamadığı için D vitamini yoksunluğu çektiğini, bu açığın D vitamini takviyesiyle kapatılmasının kemik sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.