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İngiltere artık evde ve bakımevinde ölenleri de açıklayacak!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yarından itibaren her gün bakımevlerinde ve evlerinde corona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını da açıklayacaklarını söyledi.

19:40 -
Haberler Dünya
İngiltere artık evde ve bakımevinde ölenleri de açıklayacak!

BBC’deki habere göre, Sağlık Bakanı Matt Hancock, kayıtlara göre 12 Nisan’dan bu yana bakımevlerinde 4 bin 343 kişinin koronavirüs sonucu yaşamını yitirdiğini, bakımevlerinde koronavirüsten ölenlerin oranının toplam rakamın yaklaşık altıda biri olduğunu belirtti.

Hancock ayrıca bugüne kadar 43 bin 453’ü dün olmak üzere 700 bin 387 corona virüsü testi yapıldığını açıkladı.

Ülkede Pazartesi günü saat 17:00 itibarıyla son 24 saatte hastanelerde 586 kişi daha corona sonucu hayatını kaybetti.

Böylece virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 21 bin 678’e yükseldi.

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