İngiltere AstraZeneca aşısını onaylayacak

İngiltere ile İsveç'in ortak olduğu AstraZeneca aşısı da iki doz halinde uygulanacak. Bu aşıda ilk dozda ortalama etki yüzde 62, ikinci dozdan sonra da yüze 90'dan fazla oluyor. mRNA aşısı, hücrelerin DNA moleküllerine etki ettiği için hayli tartışılıyor ve bazılarınca şüpheli bulunuyor. Üstelik mRNA aşılarının bir dozu yaklaşık 20 doları buluyor.

DAHA UCUZ VE SALGINA KARŞI ETKİLİ

AstraZeneca ise, hem bu iki şirketin mRNA aşılarından daha ucuz (doz başı yaklaşık 2 ABD doları) hem de bilinen bir yöntem. Daha önceki raporlarda, aşının ikinci dozdan sonra salgını önleyici etki yarattığı, yaşlılarda da antikor oluşumunu sağladığı açıklanmıştı. mRNA aşılarının salgını önleyici, bulaşmayı kesen etki yapıp yapmadığı bilinmiyor.

ANKARA VİRÜSÜ ÇALIŞMASI

Bu arada, Modifiye Edilmiş Ankara Virüsü ile aşı üreten Alman IDT Biologika'nın üçüncü faz çalışmaları da devam ediyor. Dessau'daki bu biyoteknoloji şirketi, Hıfzıssıhhanın ürettiği ‘zayıf çiçek hastalığı virüsünün genetik olarak değiştirilip coronaya uygulanması’ şeklinde çalışıyor.

Aşıda bu gelişmeler olurken, İsviçre de BiONtech'in aşısına kullanım onayı verdi. Böylece, önümüzdeki yıl için bir çok aşı umudu doğdu.