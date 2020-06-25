İngiltere bu uçağı konuşuyor! 900 bin sterline boyandı

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, British Airways uçaklarına benzeyen boya işi için yaklaşık 900 bin sterlin harcandı.

Uçağın boyandıktan sonraki ilk görüntüsünü paylaşan gazete, Johnson’ın uçağı uluslararası zirvelere katılmak üzere kullanacağını belirtti. Uçak daha önce İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından kullanılıyordu.

Asker grisi renginden kurtulan ve artık Birleşik Krallık markasını daha iyi yansıttığı iddia edilen uçağın boyandıktan sonraki ilk kalkışı ise Cambridge’deki sivil bir havaalanından gerçekleştirildi.

900 bin sterlin yaklaşık olarak 7 milyon 660 bin TL ediyor.