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İngiltere bu uçağı konuşuyor! 900 bin sterline boyandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın resmi işlerinde kullandığı Royal Air Force (RAF) Voyager uçağının kuyruğuna çizilen bayrak figürünün 900 bin sterline mâl olduğu iddia edildi.

19:53 -
Haberler Dünya
İngiltere bu uçağı konuşuyor! 900 bin sterline boyandı

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, British Airways uçaklarına benzeyen boya işi için yaklaşık 900 bin sterlin harcandı.

Uçağın boyandıktan sonraki ilk görüntüsünü paylaşan gazete, Johnson’ın uçağı uluslararası zirvelere katılmak üzere kullanacağını belirtti. Uçak daha önce İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından kullanılıyordu.

Daha önce Kraliyet Ailesi tarafından da kullanılan uçak gri renkteydi. Reuters

Asker grisi renginden kurtulan ve artık Birleşik Krallık markasını daha iyi yansıttığı iddia edilen uçağın boyandıktan sonraki ilk kalkışı ise Cambridge’deki sivil bir havaalanından gerçekleştirildi.

Skynews’in haberine göre, uçağın boya işi için harcanan para ülkede tartışmalara neden oldu.

900 bin sterlin yaklaşık olarak 7 milyon 660 bin TL ediyor.

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Son güncelleme: 19:59 25.06.2020
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