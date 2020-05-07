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İngiltere corona tedavisinde immün plazma yöntemini deniyor

Corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de virüse karşı yeni bir tedavi yöntemi denenmeye başladı. Türkiye'de corona virüsü tedavisinde 1 aydır uygulanan ve olumlu sonuçlar veren immün plazma tedavisi İngiltere'de denenmeye başladı.

20:19 -
Haberler Dünya
İngiltere corona tedavisinde immün plazma yöntemini deniyor

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kan ve Nakil Birimi tarafından yapılan açıklamada corona virüsü yenen hastalardan alınan 14 ünite plazmanın 3 hastaneye dağıtıldığı duyuruldu.

NHS, immün plazma yönteminin ilk denemelerinin olumlu sonuçlanması halinde tedavinin yaygınlaştırılmasını planladığını açıkladı.

NHS Kan ve Nakil Birimi Tıbbi Direktörü Gail Miflin, yaptığı açıklamada, “Denemede bağışçılarımızın gösterdiği cömertlik sayesinde hastaların immün plazma almaları bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Miflin, daha fazla kişinin plazma bağışı yapması durumunda uygulamaya katılan hastanelerin sayısının artmasını beklendiklerini belirtirken, şu ana kadar 400 kişinin bağış yaptığını açıkladı.

Direktör, NHS verileri yardımı ile donör adaylarına ulaştıklarını ifade ederken, “Donör merkezlerimizin yakınında yaşayan test sonuçları pozitif olan insanlarla iletişim kurmak için NHS verilerini kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Miflin, şu anda immün plazma bağışlarının 9 şehirde ve 23 donör merkezinde yapıldığını açıklarken, tedavi denemelerinin olumlu sonuç vermesi ve güvenliğinin doğrulanması halinde tedavinin yaygınlaştırılacağını duyurdu. (İHA)

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Son güncelleme: 20:34 07.05.2020
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