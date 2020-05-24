İngiltere Kamu Hizmetleri’nin Boris Johnson’ı eleştiren tweeti silindi

Twitter üzerinden yayınlanan mesajda, “Küstah ve incitici. Gerçekleri eğip büken bu insanlarla çalışmak zorunda olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?” ifadesi kullanıldı. Mesaj paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Kamu Hizmetleri, hükümetin yürürlüğe koyduğu düzenlemelerin icrasından ve genel kamu hizmetlerinin işleyişinden sorumlu devlet kuruluşu olarak görev yapıyor.

Kuruluşun tüm siyasi partilere eşit mesafede, tarafsız bir duruş sergilemesi bekleniyor.

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