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İngiltere Kamu Hizmetleri’nin Boris Johnson’ı eleştiren tweeti silindi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın basın toplantısında başdanışmanı Dominic Cummings'i savunmasının ardından İngiltere Kamu Hizmetleri'nin Twitter hesabından Johnson'ı eleştiren bir mesaj paylaşıldı. Ancak mesaj kısa süre sonra silindi.

20:57 -
Haberler Dünya
İngiltere Kamu Hizmetleri’nin Boris Johnson’ı eleştiren tweeti silindi

Twitter üzerinden yayınlanan mesajda, “Küstah ve incitici. Gerçekleri eğip büken bu insanlarla çalışmak zorunda olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?” ifadesi kullanıldı. Mesaj paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silindi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Kamu Hizmetleri, hükümetin yürürlüğe koyduğu düzenlemelerin icrasından ve genel kamu hizmetlerinin işleyişinden sorumlu devlet kuruluşu olarak görev yapıyor.

Kuruluşun tüm siyasi partilere eşit mesafede, tarafsız bir duruş sergilemesi bekleniyor.

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