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İngiltere karıştı! Karantinaya karşı sokağa döküldüler

İngiltere'nin başkenti Londra'da corona virüsü (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen düzenlenen karantina karşıtı gösteride en az 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:34, 06/11/2020
Haberler Dünya
İngiltere karıştı! Karantinaya karşı sokağa döküldüler

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde bulunan Trafalgar Meydanı’nda uygulamada olan corona virüsü kısıtlamalarına rağmen karantina karşıtı protesto düzenlendi.

Protestocuların dağılmayı reddetmesi nedeniyle 104 kişi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada “Bu akşam ana önceliğimiz Londralı’ları güvende tutmaktı. Bu ulusal salgının sekizinci ayındayız ve açıkçası, insanların corona virüsü daha fazla yayılmasını önlemek için var olan düzenlemeleri tehlikeli bir şekilde ihlal etmeleri için hiçbir mazeret olamaz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İngiltere Başabakanı Boris Johnson 5 Kasım Perşembe gününden itibaren ülkede 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. (DHA)

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İngiltere'nin de dahil olduğu Birleşik Krallık'ta corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 48 bin 120 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 123 bin 197 kişi karantinaya alındı.

 

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Avrupa Bilim Corona Dünya Fransa İngiltere İtalya Perşembe Polonya protesto
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