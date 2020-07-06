İngiltere, Kaşıkçı cinayeti için yaptırım uygulayacak

İnsan haklarını ihlal eden kişilere vize yasağı uygulanması ve mal varlıklarının dondurulması öngörülüyor.
Listede 2009’da Rusya’da gözaltında öldürülen vergi uzmanı Sergey Magnitsky’nin cinayetine karışan kişilerle, 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan vatandaşları yer alıyor.
BBC’deki habere göre, Kaşıkçı cinayetini işleyen ekibi yönettiği iddia edilen Saud el Kahtani de listede yer alıyor.
Raab “Ellerinde kan olanlar bu ülkeye girmekte, mülk almakta, Noel alışverişi yapmakta ve İngiliz Bankaları aracılığıyla kirli paralarını çekmekte özgür olamayacak” dedi.