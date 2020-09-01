İngiltere maaş desteğinde kesintiye gitti

İngiltere hükümeti corona virüsü (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında işe gidemeyecek olan çalışanlara maaş desteği verileceğini belirtmişti.

Bu kapsamda yüzde 80 oranında verilen desteğin ilk ödemesi Mayıs ayında, yüzde 75 oranında verilen ikinci ödeme ise Ağustos ayı içinde yapılmıştı.

MAAŞLARIN YÜZDE 10’UNU İŞVEREN ÖDEYECEK

Hükümetten yapılan yeni açıklamada ödenen maaşların yüzde 70'inin devlet tarafından karşılanacağı, yüzde 10'luk kısmın ise işverenler tarafından ödeneceği duyuruldu.

Aynı zamanda İngiliz hükümeti, Ekim ayında ise ücretli izin ödemelerindeki devlet payını yüzde 60’ına çekerek üst limiti bin 875 sterline indirmeyi planlıyor. (İHA)

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