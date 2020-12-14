İngiltere Sağlık Bakanı: Ülkenin güneyinde hızla yayılan virüsün yeni bir mutasyonu olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, başta İngiltere’nin güneyi olmak üzere, Güney Galler, başkent Londra ve ülkenin doğu ve güneydoğusundaki bazı kesimlerde corona virüsü vakalarında keskin bir artış olduğunu söyledi.

Hancock, keskin artışın nedeninin virüsün yeni tespit edilen bir mutasyonu olabileceğini ve özellikle İngiltere’nin güneyinde bu virüsün bu çeşidinden kaynaklanan binden fazla vaka görüldüğünü belirtti.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre bu virüs çeşidinde vakaların hızla arttığını anlatan Hancock, Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunulduğunu ve bu mutasyonun diğer virüs çeşitlerine göre hastalığın daha ağır geçirilmesine yol açmasının düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Hancock ayrıca Londra, Güney ve Batı Essex ve Hertfordshire bölgesinin güneyinin Salı gece yarısından sonra, en sıkı kısıtlama önlemlerinin uygulandığı üçüncü aşamaya geçirileceğini doğruladı.