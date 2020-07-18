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İngiltere Türk genç kızın ölümünü konuşuyor! Yangından kaçarken köprüden düştü

İngiltere´de aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, araçtan indiği sırada köprüden düşerek hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
13:47 -
Haberler Dünya
İngiltere Türk genç kızın ölümünü konuşuyor! Yangından kaçarken köprüden düştü

İngiltere’nin Kent bölgesinde cuma günü bir arkadaşıyla birlikte hareket halinde olan Kemal’in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge arasındaki köprü üzerinde alev aldı.

Aracından hızla inen Kemal, alevlerden kaçarken dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü.

Azra Kemal.

DHA’nın aktardığına göre Kemal olay yerinde hayatını kaybederken, 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

İngiliz medyasında geniş yer bulan olayın ordından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Cuma İngiltere Polis
Son güncelleme: 13:51 18.07.2020
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