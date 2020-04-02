Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere ve Türkiye arasındaki corona farkı

Londra'da yaşayan gazeteci Barış Çimen, İngiltere'nin corona ile yaptığı mücadeleyi anlattı. Çimen, İngiliz hükümetinin evlerine kapanmak zorunda kalan çalışanlara yaptığı yardımları yorumladı.

Sozcu.com.tr
11:10 -
Haberler Dünya

Corona sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Yetkililer “Evde kal Türkiye” sloganıyla vatandaşlara telkinde bulunurken, “Evde kalırsam faturalarımı kim ödeyecek?” gibi sorular yanıtsız kalıyor.

Peki bu kriz süreci gelişmiş ülkelerde nasıl yönetiliyor? Turgut Erat, salgında ölü sayısı 2 bin 400’e yaklaşan İngiltere’de yaşayan gazeteci Barış Çimen’le konuştu.

“Para var, huzur var” diyen gazeteci Barış Çimen, İngiltere hükümetinin çalışanlara verdiği teşviki ve alınan tedbirleri anlattı.

Corona İngiltere para Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more