İngiltere ve Türkiye arasındaki corona farkı

Corona sadece Türkiye’nin değil dünyanın da bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Yetkililer “Evde kal Türkiye” sloganıyla vatandaşlara telkinde bulunurken, “Evde kalırsam faturalarımı kim ödeyecek?” gibi sorular yanıtsız kalıyor.

Peki bu kriz süreci gelişmiş ülkelerde nasıl yönetiliyor? Turgut Erat, salgında ölü sayısı 2 bin 400’e yaklaşan İngiltere’de yaşayan gazeteci Barış Çimen’le konuştu.

“Para var, huzur var” diyen gazeteci Barış Çimen, İngiltere hükümetinin çalışanlara verdiği teşviki ve alınan tedbirleri anlattı.