İngiltere zorunlu izne çıkarılanların maaşlarının yüzde 80’ini ödeyecek

Mart ayından beri yürürlükte olan uygulama Aralık başına kadar uzatılmıştı. Serbest çalışanlarla, Türkiye’den Ankara Anlaşması’yla gelerek ülkede iş kuranlardan şartlara uyanları da kapsayan uygulamada 2500 sterlin tavanı var. Yani 2500 sterlin geliri olan bir kişi devletten her ay 2000 sterlin destek alıyor.

Uygulamadan şimdiye kadar 9 milyon 600 bin kişinin yararlandığı ve devletin yaklaşık 40 milyar sterlin harcadığı belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, destek uygulamasının İskoçya ve Galler’i kapsamaması “adaletsizlik” eleştirilerine neden olmuştu. Gelir ve Vergi Dairesi de devletin Ağustos ortasına kadar bu paranın 3,5 milyar sterlinini kriterlere uymayan ya da gerçek dışı beyanla başvuruda bulunan kişilere ödemiş olabileceğini açıklamıştı.

Hükümet bu programa ek olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yıllık cirolarının dörtte biri kadar düşük faizli kredi sağlıyor. Bir yılı ödemesiz yüzde 2,5 faizli kredide de 50 bin sterlin sınırı var.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI’NDAN 150 MİLYAR STERLIN’LİK ADIM

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası, corona virüsü salgını nedeniyle küçülen ekonomiyi desteklemek için piyasaya 150 milyar sterlin (yaklaşık 195 milyar dolar) daha enjekte etme kararı aldı. Varlık alım programı da 745 milyar sterlinden 875 milyar sterline (yaklaşık 1 trilyon 138 milyar dolar) çıkarıldı.

Merkez Bankası’nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında ayrıca rekor seviyede düşük olan faizlerin yüzde 0,1 seviyesinde tutulması kararlaştırıldı. Bankadan yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarının yeniden artmasının ekonomik toparlanma sürecini yavaşlatacağı uyarısında bulunuldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkede dünden itibaren yeni kısıtlamalar getirilmişti.

RESESYON BEKLENMİYOR

İngiltere’nin yeni bir resesyona girmesi beklenmiyor ancak Merkez Bankası, hükümetin destek programının aşamalı olarak kaldırılmasıyla işsizliğin keskin bir şekilde artacağına dikkat çekti. Merkez Bankası ayrıca bu yılın son 3 ayında ekonominin yüzde 2 küçülmesinin beklendiğini açıkladı.

Banka yeni yılla birlikte toparlanma sürecinin başlayacağı beklentisinde. Merkez Bankası yetkilileri ekonominin büyüklüğünün ertesi yıla kadar, salgın öncesi dönemi yakalayamayacağını söylüyor.

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