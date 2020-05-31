İngiltere’de başbakanın başı ikinci kez dertte: Bu sefer corona yasağını kardeşi deldi

Corona virüsüyle mücadelede geç kaldığı için eleştirilen ve bir süre yoğun bakımda kalarak ölümden dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir skandalın ortasında kaldı…

İngiltere Başbakanı Johnson’ın baş danışmanı Dominic Cummings’in salgının en ölümcül olduğu dönemde şehirler arası yolculuk yaptığının ortaya çıkmasından sonra İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mirror, Johnson’ın kız kardeşinin kısıtlama ve uyarılara rağmen şehirler arası yolculuk yaptığını yazdı.

“KENDİ KARDEŞİ BİLE UMURSAMIYOR”

Gazete, Rachel’ın Somerset’teki yazlık evine gittiği ve oradan Londra’daki işine gidip geldiğini yazdı. Rachel’ın Londra’da tenis de yaptığını fotoğraflarla kanıtlayan gazete, “Boris Johnson’ın öz kız kardeşi bile kuralları umursamıyor” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay ile ilgili olarak Johnson henüz bir açıklama yapmadı.