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İngiltere’de bir aileye çifte corona acısı! Baba ve kızı 24 saat arayla can verdi

Corona virüsünün etkisini artırdığı İngiltere'de bir aile üst üste gelen şoklarla sarsıldı. 61 yaşındaki bir baba ile 33 yaşındaki kızı, 24 saat arayla hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
14:40 -
Haberler Dünya
İngiltere’de bir aileye çifte corona acısı! Baba ve kızı 24 saat arayla can verdi

Corona virüsü salgınının ilk günlerinde sürü bağışıklığı önlemlerinin tartışıldığı İngiltere’de yıkım giderek büyüyor. Prens Charles’tan Başbakan Boris Johnson’a kadar ulaşan virüs Britanya genelinde 759 kişinin ölümüne yol açtı.

Hayatını kaybedenlerin hikayeleri de İngiliz basınında geniş yer bulmaya başladı. Onlardan son olarak öne çıkanı Sharma ailesine ait. Başkent Londra’da yaşayan 61 yaşındaki Sudhir Sharma çarşamba günü hayatını kaybetti.

Havalimanı çalışanı olduğu belirtilen Sharma’nın kronik rahatsızlıkları bulunduğu ve salgından önce de sık sık sağlık durumuyla ilgili izin aldığı öğrenildi.

Aileye bir acı haber de 24 saat sonra talihsiz adamın kızından geldi. 33 yaşındaki Pooja Sharma üç gün tedavi altında kaldıktan sonra perşembe günü corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının Sussex’te yaşadığı ve eczacı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Son güncelleme: 14:51 28.03.2020
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