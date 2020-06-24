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İngiltere’de bir aşı daha insanlı deney aşamasına geçti!

İngiltere Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının ardından Imperial College tarafından geliştirilen aşının da insanlı deneylere başladığını duyurdu.

22:03 -
Haberler Dünya
İngiltere’de bir aşı daha insanlı deney aşamasına geçti!

BBC’deki habere göre, Imperial College London’dan bilim insanları Prof. Dr. Robin Shattock liderliğindeki ekibin geliştirdiği corona aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine başlandı.

Geliştirilen aşı, ilk etapta yaklaşık 300 kişiye yapıldı.

Aşının hayvanlar üzerinde yapılan denemeleri güvenli olduğunu ve bağışıklık sisteminde etkili bir tepki yarattığını ortaya koydu.

İngiltere’de daha önce de insanlar üzerinde Oxford Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen aşının denemelerine başlanmıştı.

Dünyada yaklaşık 120 kadar corona aşısının denemeleri yapılıyor.

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