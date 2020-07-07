İngiltere’de corona alarmı! Müşterilerde corona çıkınca bazı işletmeler yeniden kapatıldı

İngiltere’de Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü birçok bar, restoran ve kafe gibi işletmeler kapılarını yeniden açtı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki 3 bar, bazı müşterilerinin corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iş yerlerini kapattı. Bristol’de 1, Leeds kentinde 1 ve Slough kentinde 1 olmak üzere toplam 3 bar yeniden kepenk kapattı.

MÜŞTERİ TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI ARAYARAK SÖYLEDİ

Leeds kentindeki işletme yetkilisi, bir müşterisinin Pazartesi günü corona virüsü testinin pozitif sonuç verdiğini söylemek için aradığını ve bu bilgiden sonra işletmesini kapatmaya karar verdiğini ifade etti.

Yetkili, barın derinlemesine temizleneceğini ve tüm personelinin test edileceğini belirtti.

4 TEMMUZ’DA İŞLETMELER AÇILMIŞTI

Öte yandan İngiltere Başkanı Boris Johnson 4 Temmuz’dan itibaren bar, restoran, kafe ve kuaför gibi işletmelerin yeniden açılacağını duyurarak 2 metrelik sosyal mesafe kuralının 1 metreye düşürüleceğini bildirmişti.

Ülkede bar ve restoranların yanı sıra sinemalar, müzeler, kütüphaneler, açık hava spor salonları ve galeriler de yeniden kapılarını açmıştı. (İHA)

ʻʻ Dünya genelinde corona virüsünden en çok can kaybının yaşandığı 3. ülke olan ve İngiltere'nin de içinde yer aldığı Birleşik Krallık'ta, son 24 saatte 155 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte 581 yeni vaka kaydedildi. Birleşik Krallık genelinde Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 391'e, toplam vaka sayısı ise 286 bin 349'a yükseldi.

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