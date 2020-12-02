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İngiltere’de corona aşısı gönüllü olarak verilecek

ABD'li Pfizer ve Alman Biontech tarafından geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren corona virüsü aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olan İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson aşılamanın gönüllülük esasına dayandırılacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:26, 02/12/2020
Haberler Dünya
İngiltere’de corona aşısı gönüllü olarak verilecek

İngiltere’de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından Pfizer ve Biontech tarafından ortak geliştirilen corona virüsü aşısı onaylanmıştı.

Böylece aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, aşılamanın ülkede önümüzdeki hafta başlamasının yolu açılmıştı.

Foto: İHA

İngiltere'de bugün gerçekleştirilen Parlamento toplantısında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a aşılamanın gönüllülüğüne ilişkin bir soru yöneltildi.

Johnson bu soruya, aşıların gönüllülük esasına uygun olarak yapılacağını ifade ederek, “İnsanlara aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum ama bu ülkede aşıları zorunlu kılmak bizim kültürümüzün veya hırsımızın bir parçası değil” şeklinde yanıtladı. (İHA)

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