İngiltere’de corona virüs aşı denemelerine 2 bilim adamı gönüllü oldu

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde corona virüsü tedavisi amacıyla yürütülen aşı çalışmaları dün ilk defa gönüllü kişiler üzerinde uygulanırken, geliştirilen aşılar, bilim adamı olan 2 gönüllü üzerinde denendi.

BULGULAR DEĞERLENDİRİLECEK

Aşı için gönüllü olan 2 kişiden birine potansiyel Covid-19 aşısı uygulanırken, diğerine menenjite karşı koruma sağlayan bir kontrol aşısı enjekte edildi. Uzmanlar, 2 gönüllünün kendilerine hangi aşının yapıldığını bilmediğini aktarırken, gönüllülerin 48 saat boyunca inceleneceğini ve bulguların değerlendirileceğini açıkladı.

Aşı enjekte edilen gönüllülerden Mikrobiyolog Elisa Granato, yaptığı açıklamada, “Ben bir bilim adamıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim” ifadelerini kullandı.

Kanser araştırmacısı Edward O'Neill ise corona virüs deneme aşısına gönüllü olması konusunda, “Görünüşe göre bu hastalıkla mücadele edebilmemiz ve daha hızla başa çıkmanızı sağlamak için en doğru şey” açıklamasında bulundu.

BÜYÜK GÜVEN DUYDUKLARINI SÖYLEDİ

Oxford Üniversitesi’nde aşı çalışması yapan ekibin lideri olan Aşı Uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduklarını ifade ederken, temkinli olduklarını belirtti. Gilbert, “Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların korona virüs olmasını önlediğini göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

“AŞIYA ÇOK GÜVENİYORUM”

Önceki açıklamalarında bu aşının yüzde 80 oranında işe yarayacağını düşündüğünü dile getiren Gilbert, bu kez, “Şahsen bu aşıya çok güveniyorum” ifadelerini kullandı. Aşı çalışmalara liderlik eden isimlerden Oxford Vaccine Group Direktörü Profesör Andrew Pollard, aşı çalışmalarının birkaç ay sonra işe yarayacağını düşündüğünü belirterek, “Ama gelecekte daha fazla vaka olmasını bekliyoruz çünkü bu virüs yok olmadı” dedi.

Oxford Üniversitesi aşı ekibi tarafından 3 ay içinde geliştirilen potansiyel corona virüsü aşısına “ChAdOx1” adı verilirken, söz konusu aşı şempanzelerde gribe yol açan bir adeno virüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken, Covid-19′ un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar da aşıya eklendi. Uzmanlar, ilk etapta 18-55 yaş aralığındaki 510 gönüllüye uygulanacak olan aşı daha sonra 5 bin kişiden oluşan ve yaş sınırı olmayan bir grup gönüllüye uygulanması planlanıyor. İHA