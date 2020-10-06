İngiltere’de corona virüsü skandalı: 16.000 test sonucu silindi

515 binden fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Birleşik Krallık’ta gündem Microsoft’un özellikle iş yerlerinde hesap yaparken kullanılan yazılımı Excel…

İngiltere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan PHE’nin son dönemde yapılan bazı corona virüsü testlerini yanlışlıkla sildiği ve listeye eklemediği ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde, yetkililer Excel’deki 1 milyon sıra sınırı yüzünden 15.841 pozitif test sonucunun günlük resmi verilere yansımadığını duyurdu.

İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANDI

Bu hata yüzünden ülke genelinde potansiyel olarak 50 binden fazla insanın corona virüsüne bulaşma ihtimali bulunurken, Covid-19 testi pozitif çıkanların da bu sebeple kendilerini tecrit altına almadığı belirlendi.

Kamu ve özel laboratuvarlardan elde edilen test sonuçlarını tasnifleyen ve günlük verileri yayınlayan PHE, hatanın hem yazılım hem de insan kaynaklı olduğunu duyurdu.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, bir laboratuvarın PHE’ye CSV belgesi olarak günlük test sonuçlarını gönderdiğini belirtirken, yapılan yeni testlerin de ana veritabanına eklendiğini yazdı. Fakat Microsoft Excel’de dosyaların sadece 1.048.576 satır alanı olması sebebiyle yeni testlerin sonuçlarının ekranda görüntülenemediği ortaya çıktı.

6 MİLYAR DOLARLIK KAYIP OLUŞTURMUŞTU

Özellikle işletmelerde çok yaygın olarak kullanılan bu yazılımda hata yapma ihtimali oldukça düşük olmasına rağmen yapılan hatalar bir hayli büyük sonuçlar doğurabiliyor. 2013 yılında JPMorgan’da yapılan bir hata, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir kayıp olacağını öngörerek piyasaları karıştırmıştı. O dönemde açıklama yapan Connecticut Üniversitesi Profesörü James Kwak, “Excel oldukça kırılgan bir yazılım. Bu yazılımı kullanmak çok kolay olduğu için herkes en kötü şekilde bir dosya yaratabilir ve yapılan hata uzun incelemeler sonucunda ancak çözülebilir” demişti.

Yazılım gereği kelimelerin otomatik olarak düzeltildiği Excel’de geçen yıllarda 27 genin adı yanlışlıkla değiştirilmişti.

İngiltere’de resmi verilere göre şu an 515.571 insanda corona virüsü tespit edilirken 42.369 insan da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.