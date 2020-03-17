İngiltere’de Corona virüsü tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti!

Ramadan Camii Vakıf Başkanı Erkin Güney, Güney Londra’da bulunan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı’nın Corona virüsü tanısı ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney, çok üzgün olduklarını belirttiği açıklamasında, İngiltere’yi Coronavirüsü konusunda yeterli önlem almamakla eleştirdi.

“CENAZEYLE İLGİLİ BİLGİ ALAMIYORUZ”

Güney, cenazenin nerede ve ne şekilde toprağa verileceği konusunda bilgi alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

* Ailecek çok üzgünüz.

* İngiltere’nin virüse karşı hazırlıksız olduğu anlaşıldı.

* Hastanelerden virüs kurbanı cenazelerle ilgili bilgi alamıyoruz.

* Büyük olasılıkla cenazeleri ailelere vermek yerine kendileri özel defnetmeyi planlıyorlar.

Kıbrıs Türk Genç Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu da “Güney Londra’da yaşayan Elmaziye Kanlı Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi” açıklamasında bulundu. DHA