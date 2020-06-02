İngiltere’de corona virüsünden ölenler 50 bine dayandı

Birleşik Krallık’ta COVID salgınında ölenlerin sayısı bugün yayımlanan veriler üzerinden Reuters’ın yaptığı hesaplamaya göre 49,646’ya çıktı. Veriler bugün yayımlanan İngiltere ve Galler’de 22 Mayıs’a kadar belgelenen ölümleri, İskoçya ve Kuzey İrlanda için daha önce yayınlanan verileri ve İngiltere’de hastanede hayatını kaybedenleri içeriyor.

Hayatını kaybedenlerinin sayısının bu kadar yüksek olması Johnson’a yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı. Muhalefet partileri Johnson’un tecrit uygulamaları devreye almakta, huzurevindeki yaşlıları korumakta ve test-izleme sistemi kurmakta çok geç kaldığını söylüyorlar.

BİLİMSEL TAHMİNLERİ AŞTI

Johnson’un hükümeti, bazı hatalar yapmış olsa da, 1918 grip salgından bu yana en büyük halk sağlığı kriziyle mücadele ettiğine ve sağlık sisteminin aşırı yük altında kalıp çökmesini önlediğine dikkat çekiyorlar.

Yine de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hükümetin kendi bilimsel danışmanlarının tahminlerini bile aştı.

EN KÖTÜ SENARYO YAŞANIYOR

İngiltere’nin baş bilim danışmanı Mart ayında hayatını kaybedenlerin sayısını 20,000’in altında tutmanın “iyi bir sonuç” olacağını söylemişti. Reuters, Nisan ayında hükümetin en kötü senaryoda 50,000 kişinin hayatını kaybetmesini öngördüğünü bildirmişti.

Düzenli olan yayımlanan resmi corona virüsü ölümleri verisinden farklı olarak, ölüm belgesinden hesaplanan veriler şüpheli vakaları ve teyit edilmiş COVID-19 vakalarını kapsıyor.

Salgın hastalık uzmanlarına göre, corona virüsünün etkilerini tam olarak kavramak için ülkedeki tüm ölümleri geçen beş yılın ortalamasıyla karşılaştırmak gerekiyor. Bu rakamlar başka ülkelerle kıyaslanabilir olduğu için karşılaştırma yapmaya da imkan veriyor.

Ulusal İstatistik Bürosu’ndan bir uzman, son verilere göre bu yılki corona virüsü salgını sırasında Birleşik Krallık’ta normalden yaklaşık 62,000 fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.