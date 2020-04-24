İngiltere’de donanmadan ortalığı karıştıran görüntü! Geri dönüş partisi komutanı yaktı

İngiltere’de Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Trenchant denizaltısı, iki aylık görevin ardından Devonport Üssü'ne döndü. Denizaltı komutanı, sloganıyla mürettebata moral olması için bir barbekü partisi düzenledi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ülkede, sosyal mesafe kurallarının ve önlemlerin hiçe sayıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Adı açıklanmayan komutan hakkında soruşturma başlatılırken, görevden dönen personele de kendilerini en az iki hafta karantinaya almaları talimatı verildi.