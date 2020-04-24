Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’de donanmadan ortalığı karıştıran görüntü! Geri dönüş partisi komutanı yaktı

Corona virüsü nedeniyle zor günler geçirilen İngiltere'de, Kraliyet Donanması'na bağlı bir denizaltının komutanı görev dönüşü barbekü partisi verince ortalık karıştı. Komutan hakkında soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
12:54 -
Haberler Dünya
İngiltere’de donanmadan ortalığı karıştıran görüntü! Geri dönüş partisi komutanı yaktı

İngiltere’de Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Trenchant denizaltısı, iki aylık görevin ardından Devonport Üssü'ne döndü. Denizaltı komutanı, sloganıyla mürettebata moral olması için bir barbekü partisi düzenledi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ülkede, sosyal mesafe kurallarının ve önlemlerin hiçe sayıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Adı açıklanmayan komutan hakkında soruşturma başlatılırken, görevden dönen personele de kendilerini en az iki hafta karantinaya almaları talimatı verildi.

Son güncelleme: 12:56 24.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more