İngiltere’de flaş karar! Tüm ticari ve özel uçuşlar yasaklandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgının, dünya genelinde bugüne kadar 19 bin 500’den fazla insanın ölümüne, 435 binden fazla insanın ise karantina alınmasına neden oldu.

Avrupa’da ise corona virüsünden etkilenen İngiltere’de ise bugüne kadar 434 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 317 kişi ise karantina altına alındı.

Reuters’ta yer alan habere göre, corona virüsünün yayılmasına engel olmak amacıyla önceki gün İngiltere’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından Londra Şehir Havaalanı, tüm uçuşların nisan sonuna kadar askıya alındığını duyurdu.

Havaalanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Hızlı hareket eden ve benzeri görülmemiş olan bu virüs nedeniyle, personelimizin, yolcuların ve havaalanına bağlı herkesin güvenliği, sağlığı ve refahı için bu sorumluluğu aldık” ifadesi kullanıldı.

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