İngiltere’de fuar merkezleri hastanelere dönüştürülüyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İngiltere'de etkisini arttırmaya devam ediyor. Londra'nın doğusunda Docklands'de bulunan Excel Konferans ve Sergi Salonu yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin yatak kapasiteli Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Nightingale Hastanesi'ne dönüştürüldü.

Hastanenin açılışı bugün corona virüsü hastalığını yenen Veliaht Prens Charles tarafından video konferans yolu ile gerçekleştirilirken, kraliyet ailesi tarafından video konferans yoluyla gerçekleştirilen ilk açılış oldu.

NHS Nightingale sahra hastanesi ilk etapta 500 yatak kapasitesi ile hizmete açılarak, ardından 4 bin yatak kapasitesine yükseltilecek.

Yetkililer, Nightingale'i 83 bin metrekare alana 9 gün gibi kısa bir sürede kurarken, solunum ve oksijen cihazlarıyla tam donanımlı bir hastane olarak kuruldu.

Nigtingale, İngiltere, genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamından kurulacak 6 sahra hastanesinden ilki konumunda bulunuyor.

Prens Charles, yaptığı açıklamada konferans salonunun bu kadar kısa sürede sahra hastanesine dönüştürülmesi hakkında “İmkansızın imkanlı kılınmasının örneği” olarak yorumladı.

Charles, corona virüsü hastalığı için ise kendini hafif atlatan şanslılar arasında gördüğünü ifade ederken, ‘'Bazıları için çok daha zorlu bir yolculuk olacak. O yüzden artık herkesin gerekli teknik bakımı alacağı ve normal yaşama dönmek için her türlü şansa sahip olacağına dair şüphenin kalmamasıyla içim çok rahatlıyor” dedi.

Excel Konferans ve Sergi Merkezi, daha önce 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da spor sahası olarak kullanılmıştı.

İngiltere'de toplam corona virüsü vakası 38 bin 168'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 605'e yükseldi.(İHA)

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