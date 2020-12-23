Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’de gıda kıtlığı korkusu

Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketi, Londra ve Paris'in arasında sevkiyat konusunda anlaşmaya varmasına rağmen devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle İngiltereye 80 ton meyve ve sebze gönderiyor.

Güncellenme: 21:49, 23/12/2020
Haberler Dünya
İngiltere’de gıda kıtlığı korkusu

İngiltere’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür corona virüsü (VUI-202012/01) sonrası,  Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu.

Fransa’nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu.

Ülkede devam eden gıda kıtlığı korkusu nedeniyle Almanya’nın Lufthansa havayolu şirketinin, İngiltereye 80 ton meyve ve sebze göndereceği belirtildi.

İngiliz medyası, Lufthansa havayolu şirketinin marul, karnabahar, brokoli, çilek ve turunçgilleri İngiltere’ye taşıyacağını ve özel kargo uçuşları düzenlemeyi düşündüğünü duyurdu. DHA

İlginizi ÇekebilirSon dakika... İngiltere'de korkutan gelişme! Bir mutasyonlu corona virüsü daha tespit edildiSon dakika... İngiltere'de korkutan gelişme! Bir mutasyonlu corona virüsü daha tespit edildi İlginizi Çekebilirİngiltere'de mahsur kalan tır şoförlerinden protestoİngiltere'de mahsur kalan tır şoförlerinden protesto
Afrika Almanya Avrupa Corona Fransa Güney Afrika İngiltere Paris Polis protesto Sağlık Sağlık Bakanı son dakika