İngiltere’de gündeme oturan corona raporu! Bakanlar 1 yıl önce uyarılmış

Corona virüsüyle mücadelede zor günler geçiren İngiltere’de sular durulmuyor. Salgının başında ‘sürü bağışıklığı’ planını savunan hükümet, hastalık hızla yayılınca bu yoldan vazgeçti. Prens Charles’tan Başbakan Boris Johnson’a kadar çok sayıda göz önündeki isme de bulaşan virüsle mücadele için yeterli tıbbı ekipman bulunmadığı da tartışma konusu.

Sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet ve maskelerin tükenmesi üzerine çöp poşeti ve yağmurluk giyerek çalıştığı görüntüler medyada geniş yer buldu. Türkiye’den gönderilen yardımlarla bir nebze nefes alınan ülkede yeterince önlem alınmadığı iddiaları artıyor.

BİLİM DANIŞMANI HAZIRLADI



Bu gelişmelerin ardından Guardian gazetesi konuyu alevlendirecek bir belgeye ulaştı. Hükümetin bilim danışmanlarından Sir Patrick Vallance imzalı belge ‘2019 Ulusal Güvenlik Risk Değerlendirmesi’ adını taşıyor.

Belgeye göre geçtiğimiz yıl bakanlara dağıtılan bu raporla ‘influenza tipi pandemi’ konusunda uyarıldı.

‘BREXİT’E ODAKLANDILAR’

Ancak hükümete yakın bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, “Sinir bozucu olan şu ki, olası planlar vardı. Ancak son birkaç yılda acil durum planlamaları politik meseleler ve Brexit’e odaklandı” sözleriyle raporun ne kadar ciddiye alındığını gözler önüne serdi.

Gerekli ekipmanların stoklanması ve toplumsal önlemlerin alınması çağrısı yapılan 600 sayfalık raporda şu ifadeler yer aldı:

– Pandemi üç dalga halinde yaşanabilir ve her biri 15 hafta sürebilir. Bu dalgaların zirve noktası 6 ve 7. haftalar öngörülebilir.

65 BİN CAN KAYBI

– Nüfusun yüzde 50’si bir veya birkaç dalga içinde virüsten etkilenebilir. Asemptomatik hastalar nedeniyle bu sayı daha da yükselebilir.

– Salgın süreci ülke genelinde 65 bin 600 ölüme yol açabilir. (Birleşik Krallık’ta dün açıklanan son resmi rakamlara göre ölü sayısı 19 bin 506)

– Salgının Birleşik Krallık’a ekonomik maliyeti 2.3 trilyon sterlin olabilir.

– Pandemi sona erse bile sağlık sisteminin düzelmesi aylar hatta yılları bulabilir.

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