İngiltere’de hayatını kaybeden corona hastalarının dörtte biri şeker hastasıydı!

Ulusal Sağlık Hizmeti NHS’in İngiltere kolunun yayımladığı verilere göre, 31 Mart’tan bu yana ölen 22 bin 332 hastanın 5 bin 973’ü şeker hastasıydı. 4 bin 48’inin demansı, 3 bin 245’inin kronik akciğer hastalığı, bin 549’unun da astımı vardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, NHS hayatını kaybeden hastaların birden çok rahatsızlığı da bulunabileceğini kaydetti.

“ÇOK OLUMLU BİR GELİŞME”

İngiltere’de corona virüsünün bir kişiye daha önce bulaşıp bulaşmadığını tespit edecek antikor testi onaylandı.

Ülkenin kamu sağlığı kurumu, İsviçre merkezli bir ilaç firması tarafından geliştirilen testi “çok olumlu bir gelişme” olarak yorumladı.

Kan testi aracılığıyla bir kişinin vücudunda antikor tespit edilmesi, bu kişiye corona virüsünün daha önce bulaştığı ve bu kişinin böylece bağışıklık kazandığı anlamına geliyor.