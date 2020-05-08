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İngiltere’de İşçi Partisi liderini yakan görüntü: İhtiyacın olanı aldın mı?

İngiltere'de sağlık çalışanlarına destek için başlatılan alkışlama akımı İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı ateşe attı. Alkışın sonunda söylediği bir söz Starmer'ı hedef tahtası haline getirdi.

Çeviri: Mert YILMAZ
14:03 -
Haberler Dünya
İngiltere’de İşçi Partisi liderini yakan görüntü: İhtiyacın olanı aldın mı?

Corona virüsünün en çok ölüme yol açtığı ülkelerin başında gelen İngiltere’de tartışmalar bir türlü dinmiyor. Vakaların şeffaf olarak açıklanmaması, tıbbı malzeme eksikliği ve alınan önlemlerin yeterliliği tartışmalarının ardından şimdi sıra siyasi isimlere geldi.

İşçi Partisi’nde nisan ayı başında Jeremy Corbyn’den başkanlık koltuğunu devralan Keir Starmer, eleştirilerin odağındaki isim. Ülkede sağlık çalışanlarına destek vermek için başlatılan alkış kampanyasına katılan çiçeği burnunda lider ortalığı karıştıran görüntülere imza attı.

Eşiyle birlikte evinin önüne gelen Starmer, bir süre alkışladıktan sonra ‘İhtiyacın olanı aldın mı?’ sorusunu kameramana yöneltti.

KAMERAMAN: KIZINI ÇAĞIRACAKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Starmer eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi Starmer’ı samimiyetsizlikle suçlarken, alkış eylemine göstermelik olarak katıldığının ortaya çıktığını savundu.

Daily Mail’in haberine göre infial yaratan görüntüler sonrası konuşan kameraman ise, Starmer’ın sorusunun amacının, yolun karşısında olan kızını da çağırmak olduğunu öne sürdü.

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Son güncelleme: 14:20 08.05.2020
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