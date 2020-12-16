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İngiltere’de korkunç olay: Sağlık çalışanı ve kızı ölü bulundu

İngiltere'de sağlık çalışanı Shiwangi Bagoan ve 2 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu. Polis, Bagoan'ın kızını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceğini düşünüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:44, 16/12/2020
Haberler Dünya
İngiltere’de korkunç olay: Sağlık çalışanı ve kızı ölü bulundu

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı olan University College Hospital’da çalışan 25 yaşındaki Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde 2 yaşındaki kızı Ziana Bagoan’la birlikte ölü bulundu.

Bagoan’ın, kızı Ziana’yı öldürdükten sonra intihar ettiğinden süphlenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bagoan’ın mesai arkadaşları, kadının kızına çok düşkün olduğunu belirterek, “Ne kızına ne de kendisine zarar verebileceğine inanamıyorum. Onu en son geçen hafta gördüğümde iyiydi” ifadelerini kullandı.

İngiltere intihar Polis Sağlık