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İngiltere’de Mayıs’tan bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti

İngiltere'de corona virüsü nedeniyle 24 saatte 696 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 213 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 557 bin 7'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:30, 25/11/2020
Haberler Dünya
İngiltere’de Mayıs’tan bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 18 bin 213 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 557 bin 7’ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 696 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 56 bin 354’e yükseldi. İngiltere’de bugün 5 Mayıs’tan bu yana corona virüsü nedeniyle en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı.

KISITLAMALAR GEVŞETİLECEK

İngiltere’de ve Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde yaklaşan Noel tatili için corona virüsü kısıtlamalarının esnetileceği duyuruldu. 23-27 Aralık arasında insanların yapacağı seyahatlere ve toplu buluşmalara izin verileceği açıklandı.

Yalnızca Noel bayramını kapsayacak olan esnek kısıtlamalar sayesinde farklı hane bireylerinin birbirlerini ziyaret etmesine izin verilecek.

En fazla 3 farklı hane üyelerinin aynı kapalı alanda bulunmasıyla sınırlandırılacak olan kurallar için İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu süreci “özel ve zaman sınırlı bir muafiyet” olarak nitelendirdi. Johnson, insanların birbirlerini ziyaret edip etmeme risklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. (İHA)

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