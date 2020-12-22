İngiltere’de mutasyon kuyruğu

İngiliz yetkililerin corona virüsünün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçti.

Birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. Fransa’nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu.

İngiltere’nin lojistik açıdan en yoğun merkezi Kentin Dover Limanını çevresinde TIR’lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

AB KOMİSYONU’NDAN SEYAHAT UYARISI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere’de corona virüsünün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespiti üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti. (DHA)

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