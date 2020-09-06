İngiltere’de panik: Şehir merkezinde bıçaklı saldırı

Birmingham polisi, şehir merkezinde çok sayıda bıçaklı saldırı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Yapılan açıklamada, “ciddi bir olay” yaşandığı kaydedilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi de gönderildi.

Yapılan açıklamada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken West Midlands polisi, “Şu aşamada saldırı ve olay ile ilgili açıklama yapmak doğru olmaz. Saldırının sebebini ve motivasyonunu öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.

Sabaha karşı gerçekleşen olayın detaylarını aktaran BBC, saldırının Birmingham’daki Gay Village isimli bölgede meydana geldiğini duyurdu. Gay Village, birçok restoran, bar ve cafenin olduğu ve açık alanda masaların olduğu işletmelerin bulunduğu bir bölge.